Втекла від п’яної матері: У Харкові поліцейські шукали 9-річну дівчинку

Правоохоронці оперативно розшукали та повернули додому неповнолітню дівчинку, повідомила поліція Харківської області.

Про зникнення 9-річної дитини стало відомо увечері 24 жовтня, коли родичі додзвонилися до Харківського райуправління поліції №1.

Ювенальні інспектори протягом двох годин знайшли дитину у знайомих поряд із місцем проживання.

Жодних протиправних дій щодо дівчинки не було.

Тим часом мати втікачки була нетвереза. Тому щодо 43-річної жінки поліцейські склали протоколи про адміністративне правопорушення.