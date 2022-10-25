Втекла від п’яної матері: У Харкові поліцейські шукали 9-річну дівчинку
Правоохоронці оперативно розшукали та повернули додому неповнолітню дівчинку, повідомила поліція Харківської області.
Про зникнення 9-річної дитини стало відомо увечері 24 жовтня, коли родичі додзвонилися до Харківського райуправління поліції №1.
Ювенальні інспектори протягом двох годин знайшли дитину у знайомих поряд із місцем проживання.
Жодних протиправних дій щодо дівчинки не було.
Тим часом мати втікачки була нетвереза. Тому щодо 43-річної жінки поліцейські склали протоколи про адміністративне правопорушення.
Читайте також: Дідусь 10-річної Каті розповів, як двічі розстріляли його онуку (сюжет)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Втекла від п’яної матері: У Харкові поліцейські шукали 9-річну дівчинку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 13:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Втекла від п’яної матері: У Харкові поліцейські шукали 9-річну дівчинку".