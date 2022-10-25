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Втекла від п’яної матері: У Харкові поліцейські шукали 9-річну дівчинку

Суспільство 13:10   25.10.2022
Оксана Якушко
Втекла від п’яної матері: У Харкові поліцейські шукали 9-річну дівчинку

Правоохоронці оперативно розшукали та повернули додому неповнолітню дівчинку, повідомила поліція Харківської області.

Про зникнення 9-річної дитини стало відомо увечері 24 жовтня, коли родичі додзвонилися до Харківського райуправління поліції №1.

Ювенальні інспектори протягом двох годин знайшли дитину у знайомих поряд із місцем проживання.

Жодних протиправних дій щодо дівчинки не було.

Тим часом мати втікачки була нетвереза. Тому щодо 43-річної жінки поліцейські склали протоколи про адміністративне правопорушення.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 13:10;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Втекла від п’яної матері: У Харкові поліцейські шукали 9-річну дівчинку".