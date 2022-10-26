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В Салтовском районе Харькова пешеход погиб под колесами BMW

Происшествия 18:19   26.10.2022
Елена Нагорная
В Салтовском районе Харькова пешеход погиб под колесами BMW Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В Салтовском районе Харькова 26 октября произошло ДТП с погибшим. 

Водитель BMW-187 совершил наезд на 28-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть возле нерегулируемого пешеходного перехода, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 18:19;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе Харькова 26 октября произошло ДТП с погибшим. ".