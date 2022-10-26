В Салтовском районе Харькова пешеход погиб под колесами BMW

Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В Салтовском районе Харькова 26 октября произошло ДТП с погибшим.

Водитель BMW-187 совершил наезд на 28-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть возле нерегулируемого пешеходного перехода, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Решается вопрос об открытии уголовного производства.