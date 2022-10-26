В Салтовском районе Харькова пешеход погиб под колесами BMW
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
В Салтовском районе Харькова 26 октября произошло ДТП с погибшим.
Водитель BMW-187 совершил наезд на 28-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть возле нерегулируемого пешеходного перехода, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.
От полученных травм пешеход скончался на месте. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 18:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе Харькова 26 октября произошло ДТП с погибшим. ".