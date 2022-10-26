У Салтівському районі Харкова пішохід загинув під колесами BMW
У Салтівському районі Харкова 26 жовтня сталася ДТП із загиблим.
Водій BMW-187 скоїв наїзд на 28-річного чоловіка, який перетинав проїжджу частину біля нерегульованого пішохідного переходу, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.
Від одержаних травм пішохід помер на місці. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 18:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Салтівському районі Харкова 26 жовтня сталася ДТП із загиблим. ".