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У Салтівському районі Харкова пішохід загинув під колесами BMW

Події 18:19   26.10.2022
Олена Нагорна
У Салтівському районі Харкова пішохід загинув під колесами BMW

У Салтівському районі Харкова 26 жовтня сталася ДТП із загиблим. 

Водій BMW-187 скоїв наїзд на 28-річного чоловіка, який перетинав проїжджу частину біля нерегульованого пішохідного переходу, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Від одержаних травм пішохід помер на місці. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 18:19;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Салтівському районі Харкова 26 жовтня сталася ДТП із загиблим. ".