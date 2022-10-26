У Салтівському районі Харкова пішохід загинув під колесами BMW

У Салтівському районі Харкова 26 жовтня сталася ДТП із загиблим.

Водій BMW-187 скоїв наїзд на 28-річного чоловіка, який перетинав проїжджу частину біля нерегульованого пішохідного переходу, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Від одержаних травм пішохід помер на місці. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.