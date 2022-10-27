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Еще восемь военных администраций в Харьковской области. Кто возглавил

Общество 16:52   27.10.2022
Оксана Якушко
Еще восемь военных администраций в Харьковской области. Кто возглавил

27 октября президент Украины Владимир Зеленский указом №737/2022 создал новые военные администрации в Харьковской области.

И назначил начальников военных администраций в деоккупированные общины:

Чкаловская поселковая военная администрация (Чугуевский район) – стал начальником Сергей Котенко;

Печенежская поселковая военная администрация (укрупненный Чугуевский район) – стал начальником Александра Гусарова;

Петропавловская сельская военная администрация (Купянский район) – стала начальником Ольга Козырева;

Купянская городская военная администрация – стал начальником Андрей Беседин;

Куньевская сельская военная администрация (Изюмский район) – стал начальником Сергей Мовчан;

Кондрашовская сельская военная администрация (Купянский район) – стал начальником Сергей Костюков;

Дворичанская поселковая военная администрация (укрупненный Купянский район) — стала начальником Галина Турбаба;

Волчанская городская военная администрация (укрупненный Чугуевский район) – стал начальником назначенный Тамаз Гамбарашвили.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 16:52;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 октября президент Украины Владимир Зеленский указом №737/2022 создал новые военные администрации в Харьковской области.".