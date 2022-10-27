Еще восемь военных администраций в Харьковской области. Кто возглавил
27 октября президент Украины Владимир Зеленский указом №737/2022 создал новые военные администрации в Харьковской области.
И назначил начальников военных администраций в деоккупированные общины:
Чкаловская поселковая военная администрация (Чугуевский район) – стал начальником Сергей Котенко;
Печенежская поселковая военная администрация (укрупненный Чугуевский район) – стал начальником Александра Гусарова;
Петропавловская сельская военная администрация (Купянский район) – стала начальником Ольга Козырева;
Купянская городская военная администрация – стал начальником Андрей Беседин;
Куньевская сельская военная администрация (Изюмский район) – стал начальником Сергей Мовчан;
Кондрашовская сельская военная администрация (Купянский район) – стал начальником Сергей Костюков;
Дворичанская поселковая военная администрация (укрупненный Купянский район) — стала начальником Галина Турбаба;
Волчанская городская военная администрация (укрупненный Чугуевский район) – стал начальником назначенный Тамаз Гамбарашвили.
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 16:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 октября президент Украины Владимир Зеленский указом №737/2022 создал новые военные администрации в Харьковской области.".