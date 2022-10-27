Іще вісім військових адміністрацій на Харківщині. Хто очолив
27 жовтня президент України Володимир Зеленський указом №737/2022 створив нові військові адміністрації на Харківщині.
І призначив начальників військових адміністрацій у деокуповані громади:
Чкаловська селищна військова адміністрація (Чугуївський район) – став начальником Сергій Котенко;
Печенізька селищна військова адміністрація (укрупнений Чугуївський район) – став начальником Олександр Гусаров;
Петропавлівська сільська військова адміністрація (Купʼянський район) – стала начальником Ольга Козирева;
Купʼянська міська військова адміністрація – став начальником Андрій Беседін;
Куньєвська сільська військова адміністрація (Ізюмський район) – став начальником Сергій Мовчан;
Кіндрашівська сільська військова адміністрація (Купʼянський район) – став начальником Сергій Костюков;
Дворічанська селищна військова адміністрація (укрупнений Купʼянський район) – стала начальником Галина Турбаба ;
Вовчанська міська військова адміністрація (укрупнений Чугуївський район) – став начальником призначений Тамаз Гамбарашвілі.
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Ви читали новину: «Іще вісім військових адміністрацій на Харківщині. Хто очолив»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 16:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 жовтня президент України Володимир Зеленський указом №737/2022 створив нові військові адміністрації на Харківщині.".