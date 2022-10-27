Live
  • Четвер 27.10.2022
    • Харків
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.64
    • 🟢

Іще вісім військових адміністрацій на Харківщині. Хто очолив

Суспільство 16:52   27.10.2022
Оксана Якушко
Іще вісім військових адміністрацій на Харківщині. Хто очолив

27 жовтня президент України Володимир Зеленський указом №737/2022 створив нові військові адміністрації на Харківщині.

І призначив начальників військових адміністрацій у деокуповані громади:

Чкаловська селищна військова адміністрація (Чугуївський район) – став начальником Сергій Котенко;

Печенізька селищна військова адміністрація (укрупнений Чугуївський район) – став начальником Олександр Гусаров;

Петропавлівська сільська військова адміністрація (Купʼянський район) – стала начальником Ольга Козирева;

Купʼянська міська військова адміністрація – став начальником Андрій Беседін;

Куньєвська сільська військова адміністрація (Ізюмський район) – став начальником Сергій Мовчан;

Кіндрашівська сільська військова адміністрація (Купʼянський район) – став начальником Сергій Костюков;

Дворічанська селищна військова адміністрація (укрупнений Купʼянський район) – стала начальником Галина Турбаба ;

Вовчанська міська військова адміністрація (укрупнений Чугуївський район) – став начальником призначений Тамаз Гамбарашвілі.

Читайте також:  На Харківщині створили 13 військових адміністрацій: хто їх очолив

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

10:34
Синєгубов: На Харківщині 62-річний цивільний підірвався на міні
17:01
Синєгубов: один співробітник ДСНС загинув, п’ять поранені через наїзд на міну
22:38
Росія буде тільки прохачкою- Зеленський
15:34
У 10 громадах: У Харківській області знову вимкнули електропостачання
13:57
РФ запланувала теракт у Вовчанську і планує звинуватити в ньому Україну

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Іще вісім військових адміністрацій на Харківщині. Хто очолив»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 16:52;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 жовтня президент України Володимир Зеленський указом №737/2022 створив нові військові адміністрації на Харківщині.".