Синегубов: В Харьковской области 62-летний гражданский подорвался на мине

За прошедшие сутки враг обстреливал расположенные недалеко от линии разграничения и границы с рф населенные пункты Харьковского, Купянского, Изюмского и Чугуевского районов Харьковской области, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

С территории России враг обстреливал из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов: Чугуновка, Стрелка, Двулетняя, Каменка, Красное, Старица, Берестово, Кисловка, Котляровка и Фиголовка.

В течение суток гражданских, пострадавших в результате вражеских обстрелов, не зафиксировано. Но в Харьковском районе на мине подорвался и получил ранения 62-летний мужчина.

Также вчера в Изюмском районе на предварительно противотанковой мини взорвался автомобиль пиротехников ГСЧС. По уточненным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, один человек погиб, шестеро получили ранения.

За минувшие сутки обезвредили 291 взрывоопасный предмет, но минная опасность в области все еще очень высока. Еще раз призываю всех к максимальной осторожности.

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