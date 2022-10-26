Возле Казачьей Лопани на мине взорвалась женщина

Глава ХОВА сообщил, что пострадавших от российских обстрелов за сутки на Харьковщине нет, но есть жертвы минной опасности — в Казачьей Лопани.

«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в результате вражеских обстрелов раненых среди гражданского населения не зафиксировано. В то же время в Харьковском районе возле пгт Казачья Лопань на мине взорвалась 71-летняя женщина, которая пасла коз. Она госпитализирована с ранениями», — написал в telegram глава ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил. что российские оккупанты вели обстрелы приграничных пунктов в Купянском, Харьковском и Чугуевском районах Харьковской области, а также сел, которые находятся у линии фронта.

Отметим, что пожаров из-за обстрелов на Харьковщине за минувшие сутки не было, а ночь прошла без воздушных тревог. Однако тревога прозвучала утром — сирены сработали на Харьковщине в 8:17.