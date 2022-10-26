Біля Козачої Лопані на міні підірвалася жінка
Голова ХОВА повідомив, що постраждалих від російських обстрілів за добу на Харківщині немає, але є жертви мінної небезпеки – в Козачій Лопані.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби внаслідок ворожих обстрілів поранених серед цивільного населення не зафіксовано”, – написав у телеграмі голова ХОВА Олег Синєгубов.
Він наголосив, що російські окупанти вели обстріли прикордонних пунктів у Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах Харківської області, а також сіл, що знаходяться біля лінії фронту.
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Зазначимо, що пожеж через обстріл на Харківщині минулої доби не було, а ніч минула без повітряних тривог. Проте тривога пролунала вранці – сирени спрацювали на Харківщині о 8:17.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 09:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА повідомив, що постраждалих від російських обстрілів за добу на Харківщині немає, але є жертви мінної небезпеки – в Козачій Лопані".