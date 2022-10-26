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Невдало покурили: ДСНСники в Харкові врятували трьох на пожежі

Події 07:43   26.10.2022
Олексій Наумов
Невдало покурили: ДСНСники в Харкові врятували трьох на пожежі

Пожеж через обстріли за минулу добу в Харкові та області не було, але це не завадило мешканцям регіону самостійно додавати роботи рятувальникам.

За добу бійці ДСНС Харківщини 10 разів виїжджали гасити пожежі. Усі вони виникли з причин, не пов’язаних із ворожими обстрілами.

“На одній із пожеж, спричиненій недбалістю під час куріння, вогнеборцями врятовано 3 людей. Подія сталася о 21:35 у 16-поверховому житловому будинку за адресою: м. Харків, в’їзд Фесенківський, 9”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Обгоріле постільне ліжко під час пожежі в Харкові

У цьому будинку сталася пожежа на 5-му поверсі. Зайнялося ліжко та домашні речі, а основну небезпеку для людей становив дим, а не вогонь.

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    • “На момент прибуття рятувальників 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини весь будинок був заповнений димом. Озброївшись апаратами захисту органів дихання, ланка газозахисної служби знайшла в задимленому приміщенні 3-х чоловіків: 1954, 1967 і 1969 років народження. Їх негайно вивели на свіже повітря та надали допомогу. Після огляду медиками швидкої, врятовані від подальшої госпіталізації відмовилися”, – зазначили в ДСНС.

    Автор: Олексій Наумов

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 07:43;

    • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожеж через обстріли за минулу добу в Харкові та області не було, але це не завадило мешканцям регіону самостійно додавати роботи рятувальникам".