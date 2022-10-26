Неудачно покурили: ГСЧСники в Харькове спасли троих на пожаре

Пожаров из-за обстрелов за минувшие сутки в Харькове и области не было, но это не помешало жителям региона самостоятельно добавлять работы спасателям.

Так, за сутки бойцы ГСЧС Харьковщины 10 раз выезжали тушить пожары. Все они возникли по причинам, не связанным с вражескими обстрелами.

«На одном из пожаров, вызванном халатностью во время курения, огнеборцами спасены 3 человека. Событие произошло в 21:35 в 16-этажном жилом доме по адресу: г. Харьков, въезд Фесенковский, 9», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В этом доме произошел пожар на 5-м этаже. Загорелась кровать и домашние вещи, а основную опасность для людей представлял дым, а не огонь.

«На момент прибытия спасателей 2-й Государственной пожарно-спасательной части весь дом был заполнен дымом. Вооружившись аппаратами защиты органов дыхания, звено газозащитной службы отыскало в задымленном помещении 3-х мужчин: 1954, 1967 и 1969 годов рождения. Их немедленно вывели на свежий воздух и оказали помощь. После осмотра медиками скорой, спасенные от дальнейшей госпитализации отказались», — отметили в ГСЧС.