Синєгубов: На Харківщині 62-річний цивільний підірвався на міні
Минулої доби ворог обстрілював розташовані недалеко від лінії розмежування та кордону з рф населені пункти Харківського, Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів Харківської області, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
З території рф ворог обстрілював з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів: Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам’янка, Красне, Стариця, Берестове, Кислівка, Котлярівка та Фиголівка.
Протягом доби цивільних, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано. Втім, в Харківському районі на міні підірвався та отримав поранення 62-річний чоловік.
Також учора в Ізюмському районі на, попередньо, протитанковій міні підірвався автомобіль піротехніків ДСНС. За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, 1 людина загинула, 6 – отримали поранення.
За минулу добу знешкоджено 291 вибухонебезпечний предмет, але мінна небезпека в області все ще дуже висока. Вкотре закликаю усіх до максимальної обережності.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 10:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби ворог обстрілював розташовані недалеко від лінії розмежування та кордону з рф населені пункти Харківського, Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів Харківської області, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".