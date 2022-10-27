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Синєгубов: На Харківщині 62-річний цивільний підірвався на міні

Суспільство 10:34   27.10.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: На Харківщині 62-річний цивільний підірвався на міні

Минулої доби ворог обстрілював розташовані недалеко від лінії розмежування та кордону з рф населені пункти Харківського, Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів Харківської області, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

З території рф ворог обстрілював з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів: Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам’янка, Красне, Стариця, Берестове, Кислівка, Котлярівка та Фиголівка.

Протягом доби цивільних, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано. Втім, в Харківському районі на міні підірвався та отримав поранення 62-річний чоловік.

Також учора в Ізюмському районі на, попередньо, протитанковій міні підірвався автомобіль піротехніків ДСНС. За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, 1 людина загинула, 6 – отримали поранення.

За минулу добу знешкоджено 291 вибухонебезпечний предмет, але мінна небезпека в області все ще дуже висока. Вкотре закликаю усіх до максимальної обережності.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 10:34;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби ворог обстрілював розташовані недалеко від лінії розмежування та кордону з рф населені пункти Харківського, Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів Харківської області, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".