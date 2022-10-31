Еда, стройматериалы и лекарства. В Харьков прибыла помощь из Франции

При содействии Посольства Франции в Украине и ХОВА в Харьковскую область доставили первую часть гуманитарной помощи в рамках акции «Корабль для Украины», сообщила ХОВА.

Французы передали материалы для закрытия окон, продукты быстрого приготовления, наборы для ремонта жилых помещений. В ноябре от Французской Республики прибудет следующий транш гуманитарной помощи.

Сегодня доставили 58 тонн пищевых продуктов, 38 тонн стройматериалов и 7 тонн медикаментов и медицинских принадлежностей. Первый груз направили на нужды Харькова. Следующие – распределят по районам области.

Гуманитарная помощь от французских партнеров поступает в Украину с 24 февраля. Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Этьен де Понсен отметил, что гуманитарный груз прибыл морским и автомобильным путями в рамках акции «Корабль для Украины».

«Это самая масштабная акция, которая была среди тех, которые до этого организовывались Министерством иностранных и европейских дел Франции. Она направлена ​​на поставку товаров по всей Украине. Очень важно, что передача происходит сегодня, в день, когда Харьковщина снова подверглась обстрелам агрессора. Поэтому для меня важно выявить солидарность французского государства к народу Украины, к харьковчанам», – сказал Этьен де Понсен.

Директор Департамента социальной защиты населения ХОВА Юрий Шпарага отметил, что Харьковщина получает только первую партию помощи по акции «Корабль для Украины».

«Следующая партия будет примерно 38 тонн груза: медицинские препараты, медикаменты, продукты питания. Мы ожидаем его 10-11 ноября. В частности, в этой помощи будет около 17 тысяч продуктовых наборов. Эти материалы пойдут на критические ремонты, чтобы сделать невозможными дальнейшие разрушения», – рассказал Юрий Шпарага.

Правительство Франции в скором времени планирует отправить в Украину генераторы, которые помогут пережить жителям зимний период.