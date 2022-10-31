Їжа, ліки та будматеріали. До Харкова прибула допомога з Франції

За сприяння Посольства Франції в Україні та ХОВА до Харківської області доставили першу частину гуманітарної допомоги у рамках акції «Корабель для України», повідомила ХОВА.

Французи передали матеріали для закриття вікон, продукти харчування швидкого приготування, набори для ремонту житлових приміщень. Протягом листопада від Французької Республіки прибуде наступний транш гуманітарної допомоги.

Сьогодні доставили 58 тонн харчових продуктів, 38 тонн будматеріалів та 7 тонн медикаментів і медичного приладдя. Перший вантаж спрямували на потреби Харкова. Наступні – розподілять по районах області.

Загалом гуманітарна допомога від французьких партнерів надходить до України з 24 лютого. Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні пан Етьєн де Понсен зазначив, що гуманітарний вантаж прибув морським та автомобільним шляхами у межах акції «Корабель для України».

«Це наймасштабніша акція, яка була серед тих, що до цього часу організовувалися Міністерством закордонних та європейських справ Франції. Вона має на меті постачання товарів всією Україною. Дуже знаково, що передача відбувається сьогодні, в день, коли Харківщина знову піддалася обстрілам агресора. Тому для мене важливо виявити солідарність французької держави до народу України, до харків’ян», – сказав пан Етьєн де Понсен.

Директор Департаменту соціального захисту населення ХОВА Юрій Шпарага наголосив, що наразі Харківщина отримує лише першу партію допомоги з акції «Корабель для України».

«Наступна партія матиме приблизно 38 тонн вантажу: медичні препарати, медикаменти, продукти харчування. Ми очікуємо її 10-11 листопада. Зокрема, у цій допомозі буде приблизно 17 тисяч продуктових наборів. Ці матеріали підуть на критичні ремонти, щоб унеможливити подальші руйнування», – розповів Юрій Шпарага.

Уряд Франції незабаром планує відправити в Україну генератори, які допоможуть пережити мешканцям зиму.