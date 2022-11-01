На руинах дворца: в Лозовой показали уничтоженный сразу после реконструкции ДК
Руководство Лозовского Дворца культуры обратилось к жителям города с призывом поздравить ДК с грядущим 45-летием.
Свои видеообращения сотрудники Дворца культуры записали на фоне руин, в которые здание ДК превратили российские ракеты.
«Ячейка культуры, которая когда-то была жемчужиной не только города, но и всей Слобожанщины, творческий дом для многих поколений. Сегодня он пострадал и сейчас не работает», — подписали видео авторы.
Всем, кто когда-либо бывал во Дворце культуры в Лозовой, предложили выложить поздравления к его 45-летию, которые отпразднуют 5 ноября, на страницу ДК в facebook с хештегом #ILOVEPALACE.
«Мы верим, какие бы удары нам не нанес российский агрессор, мы победим и отстроим. Возродится наша страна — а вместе с ней наш Дворец культуры», — подчеркнули в видеообращении сотрудники лозовского ДК.
Напомним, российская армия разрушила Дворец культуры в Лозовой ракетным ударом 20 мая. Здание, в котором только в 2021 году завершили полную реконструкцию, превратилось в руины. Также во время того обстрела ранения получили семь жителей Лозовой, в том числе — 11-летняя девочка, взрывная волна повредила 10 ближайших к дворцу многоэтажек.
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 12:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководство Лозовского Дворца культуры обратилось к жителям города с призывом поздравить ДК с грядущим 45-летием".