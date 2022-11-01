На руїнах палацу: у Лозовій показали знищений одразу після реконструкції ПК

Керівництво Лозівського Палацу культури звернулося до жителів міста із закликом привітати ПК із майбутнім 45-річчям.

Свої відеозвернення співробітники Палацу культури записали на тлі руїн, на які будівлю ПК перетворили російські ракети.

“Осередок культури, що колись був перлиною не тільки міста, а й всієї Слобожанщини, творча домівка для багатьох поколінь. Сьогодні він постраждав і зараз не працює”, – підписали відео автори.

Усім, хто колись бував у Палаці культури у Лозовій, запропонували викласти привітання до його 45-річчя, яке відсвяткують 5 листопада, на сторінку ПК у фейсбуці із хештегом #ILOVEPALACE.

“Ми віримо, яких би ударів нам не завдав російський агресор, ми переможемо й відбудуємо. Відродиться наша країна – а разом із нею наш Палац культури”, – наголосили у відеозверненні співробітники лозовського ПК.

Нагадаємо, російська армія зруйнувала Палац культури у Лозовій ракетним ударом 20 травня. Будівля, в якій тільки 2021 року завершили повну реконструкцію, перетворилася на руїни. Також під час того обстрілу поранення отримали семеро жителів Лозової, зокрема – 11-річна дівчинка, вибухова хвиля пошкодила 10 найближчих до палацу багатоповерхівок.