Тысячу бесплатных обогревателей получат харьковские семьи. Кто именно

Электроконвекторы мощностью 2 кВт выдают бесплатно многодетным семьям, проживающим в Харькове.

Этим занимаются районные комитеты по делам семьи, молодежи и спорта. 332 многодетные семьи уже получили электрообогреватели, еще 668 приборов планируется распределить до конца недели, сообщают на сайте Харьковского горсовета.

Всего в Харькове до войны проживало более 5,5 тысячи многодетных семей, а сейчас — около тысячи.

В мэрии отмечают, что выдача такой помощи стала возможной благодаря сотрудничеству с Международной гуманитарной организацией «Человек в беде» (Чехия) и при финансовой поддержке Евросоюза.