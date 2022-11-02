Тысячу бесплатных обогревателей получат харьковские семьи. Кто именно
Фото: сайт Харьковского горсовета
Электроконвекторы мощностью 2 кВт выдают бесплатно многодетным семьям, проживающим в Харькове.
Этим занимаются районные комитеты по делам семьи, молодежи и спорта. 332 многодетные семьи уже получили электрообогреватели, еще 668 приборов планируется распределить до конца недели, сообщают на сайте Харьковского горсовета.
Всего в Харькове до войны проживало более 5,5 тысячи многодетных семей, а сейчас — около тысячи.
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В мэрии отмечают, что выдача такой помощи стала возможной благодаря сотрудничеству с Международной гуманитарной организацией «Человек в беде» (Чехия) и при финансовой поддержке Евросоюза.
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 18:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электроконвекторы мощностью 2 кВт выдают бесплатно многодетным семьям, проживающим в Харькове.".