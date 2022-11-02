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Тисячу безкоштовних обігрівачів отримають харківські родини. Хто саме

Суспільство 18:11   02.11.2022
Елена Нагорная
Тисячу безкоштовних обігрівачів отримають харківські родини. Хто саме

Електроконвектори потужністю 2 кВт видають безкоштовно багатодітним сім’ям, які мешкають у Харкові.

Цим займаються районні комітети у справах сім’ї, молоді та спорту. 332 багатодітні сім’ї вже отримали електрообігрівачі, ще 668 приладів планується розподілити до кінця тижня, повідомляють на сайті Харківської міськради.

Загалом у Харкові до війни проживало понад 5,5 тисяч багатодітних сімей, а зараз – близько тисячі.

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У мерії зазначають, що видача такої допомоги стала можливою завдяки співпраці з Міжнародною гуманітарною організацією “Людина у біді” (Чехія) та за фінансової підтримки Євросоюзу.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 18:11;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електроконвектори потужністю 2 кВт видають безкоштовно багатодітним сім’ям, які мешкають у Харкові.".