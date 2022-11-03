В Харькове предприниматели покупают генераторы, чтобы работать даже без света
Магазины, аптеки и АЗС Харькова готовятся работать при отключении электроэнергии, сообщила мэрия.
Предприниматели покупают генераторы, источники автономного резервного питания и другое оборудование для бесперебойной работы.
На сегодняшний день источниками резервного питания уже обеспечены все супермаркеты сетей «Класс», «Рост», «Чудо-маркет», «Восторг», «Борисфен», «Таврия В». Также частично обеспечены «Сильпо», «Велмарт», «Баскет», «АТБ маркет» и другие.
К отключению электроэнергии готовы все объекты сети «Кулиничи», 88% магазинов «Агромол», 35% магазинов «Посад». Аптеки города в целом снабжены генераторами на 45%.
Предприятия с низким уровнем обеспеченности торговых объектов оборудованием с автономным резервным питанием уже закупают (заказывают) достаточное количество устройств энергопитания для постоянной работы заведений.
Читайте также: Терехов показал, как выглядит пункт обогрева в Харькове (видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове предприниматели покупают генераторы, чтобы работать даже без света»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 16:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Магазины, аптеки и АЗС Харькова готовятся работать при отключении электроэнергии, сообщила мэрия.".