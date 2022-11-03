В Харькове предприниматели покупают генераторы, чтобы работать даже без света

Магазины, аптеки и АЗС Харькова готовятся работать при отключении электроэнергии, сообщила мэрия.

Предприниматели покупают генераторы, источники автономного резервного питания и другое оборудование для бесперебойной работы.

На сегодняшний день источниками резервного питания уже обеспечены все супермаркеты сетей «Класс», «Рост», «Чудо-маркет», «Восторг», «Борисфен», «Таврия В». Также частично обеспечены «Сильпо», «Велмарт», «Баскет», «АТБ маркет» и другие.

К отключению электроэнергии готовы все объекты сети «Кулиничи», 88% магазинов «Агромол», 35% магазинов «Посад». Аптеки города в целом снабжены генераторами на 45%.

Предприятия с низким уровнем обеспеченности торговых объектов оборудованием с автономным резервным питанием уже закупают (заказывают) достаточное количество устройств энергопитания для постоянной работы заведений.