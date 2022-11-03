У Харкові підприємці купують генератори, щоб працювати за будь-яких умов

Магазини, аптеки та АЗС Харкова готуються працювати при відключенні електроенергії, повідомила мерія.

Підприємці купують генератори, джерела автономного резервного харчування та інше обладнання для безперебійної роботи.

На сьогоднішній день джерелами резервного харчування вже забезпечені усі супермаркети мереж «Клас», «Зростання», «Диво-маркет», «Восторг», «Борисфен», «Таврія В». Також частково забезпечені “Сільпо”, “Велмарт”, “Баскет”, “АТБ маркет” та інші.

До відключення електроенергії готові усі об’єкти мережі “Кулиничі”, 88% магазинів “Агромол”, 35% магазинів “Посад”. Аптеки міста загалом забезпечені генераторами на 45%.

Підприємства з низьким рівнем забезпеченості торгових об’єктів обладнанням з автономним резервним харчуванням вже закуповують (замовляють) достатню кількість пристроїв енергоживлення для постійної роботи закладів.