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Харьковские артиллеристы агитируют оккупантов сдаваться в плен

Общество 16:04   04.11.2022
Оксана Якушко
Харьковские артиллеристы агитируют оккупантов сдаваться в плен

Артиллеристы забросали листовками с инструкцией, как сдаться в плен, позиции российских войск, сообщили Восточному оперативно-территориальному объединению Нацгвардии.

В Харьковской области нацгвардейцы 3 бригады оперативного назначения отправляют российским агрессорам агитационные снаряды с инструкцией, как правильно сдаться в плен. Открытки адресованы россиянам и мобилизованным оккупантам так называемых «ЛДНР».

Артиллеристы из пограничного форпоста Харьковщины забросали листовками позиции российских войск. Для этого использовали специальные агитационные снаряды гаубиц Д-30. Открытки снарядов содержат пошаговую инструкцию по безопасной сдаче в плен.

В каждом снаряде находится 1,5 тысячи таких листовок с напоминаниями для оккупантов, что Украина скоро вернет свои земли, а у россиян есть шанс сложить оружие и выжить. Агитационные снаряды выпускают по разным направлениям, чтобы больше захватчиков смогли получить информацию.

«Мы хотим донести нашему противнику, что на нашей земле он может сдаться в плен. К военным будут относиться нормально согласно нормам гуманитарного права. Мы призываем россиян уклоняться от мобилизации и сдаваться в украинский плен, потому что это лучше, чем погибнуть от сокрушительного огня нашей артиллерии», – отметил командир гаубичного артиллерийского дивизиона.

Такие средства эффективны еще и потому, что оккупантам не дают пользоваться адекватными каналами информации и в большинстве своем у них отсутствует интернет-подключение, поэтому для противника это действительно возможность сохранить себе жизнь.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 16:04;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Артиллеристы забросали листовками с инструкцией, как сдаться в плен, позиции российских войск, сообщили Восточному оперативно-территориальному объединению Нацгвардии.".