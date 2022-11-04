Харківські артилеристи агітують окупантів здаватися у полон
Артилеристи закидали листівками з інструкцією, як здатися в полон, позиції російських військ, повідомило Східне оперативно-територіальне об’єднання Нацгвардії.
На Харківщині нацгвардійці 3 бригади оперативного призначення відправляють російським агресорам агітаційні снаряди з інструкцією, як правильно здатися у полон. Листівки адресовані росіянам та мобілізованим окупантам з так званих «ЛДНР».
Артилеристи з прикордонного форпосту Харківщини закидали листівками позиції російських військ. Для цього використали спеціальні агітаційні снаряди гаубиць Д-30. Листівки снарядів містять покрокову інструкцію щодо безпечної здачі в полон.
У кожному снаряді знаходиться 1,5 тисячі одиниць таких листівок з нагадуваннями для окупантів, що Україна скоро поверне свої землі, а в росіян є шанс скласти зброю та вижити. Агітаційні снаряди випускають у різних напрямках, щоб більше загарбників змогли отримати інформацію.
«Ми хочемо донести нашому противнику, що на нашій землі він може здатися в полон. До військових будуть відноситись нормально, згідно до норм гуманітарного права. Ми закликаємо росіян ухилятися від мобілізації та здаватися в український полон, бо це краще ніж загинути від нищівного вогню нашої артилерії», – зауважив командир гаубичного артилерійського дивізіону.
Такі засоби ефективні ще й тому, що окупантам не дають користуватися адекватними каналами інформації і здебільшого у них відсутнє інтернет-підключення, тож для противника це дійсно можливість зберегти собі життя.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 16:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Артилеристи закидали листівками з інструкцією, як здатися в полон, позиції російських військ, повідомило Східне оперативно-територіальне об’єднання Нацгвардії.".