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Минкульт собирает деньги на восстановление библиотеки им. Короленко в Харькове

Культура 17:24   04.11.2022
Оксана Якушко
Минкульт собирает деньги на восстановление библиотеки им. Короленко в Харькове

Министерство культуры объявило о сборе средств на реставрацию Харьковской государственной научной библиотеки им. Короленко.

Харьковская государственная научная библиотека имени Короленко – крупнейшая библиотека Харькова и Украины, вторая по объемам книгофондов после Национальной библиотеки имени Вернадского. Объем фондов библиотеки составляет 7 миллионов экземпляров документов на разных языках. Это фонд национального значения, где собрано немало редких книг.

13 марта библиотека им. Короленко в результате обстрела оккупантов сильно пострадала. Сейчас в здании разбиты окна, повреждения получили два книгохранилища, главный корпус и аутентичный рояль. Книжные фонды в библиотеке пока не повреждены, но из-за нарушения температурного режима это может произойти. Также в здании разбиты старинные витражи.

На восстановление библиотеки нужно 128 млн грн. Это пойдет на реставрацию окон, книгохранилищ, фасада здания и рояля. Также 8 млн грн из этих средств потратят на научно-проектные работы, которые определят полный объем мероприятий, необходимых для восстановления здания.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 17:24;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство культуры объявило о сборе средств на реставрацию Харьковской государственной научной библиотеки им. Короленко.".