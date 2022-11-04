Мінкульт збирає кошти на відновлення бібліотеки ім. Короленка у Харкові
Міністерство культури оголосило про збір коштів на реставрацію Харківської державної наукової бібліотеки ім. Короленка.
Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка — найбільша бібліотека Харкова й України, друга за обсягами книгофондів після Національної бібліотеки України імені Вернадського. Обсяг фондів бібліотеки складає 7 мільйонів примірників документів різними мовами. Це фонд національного значення, де зібрано чимало рідкісних книг.
13 березня бібліотека імені Короленка внаслідок обстрілу окупантів сильно постраждала. Наразі у будівлі потрощені вікна, пошкоджень зазнали два книгосховища, головний корпус та автентичний рояль. Книжкові фонди у бібліотеці поки не пошкоджені, але через порушення температурного режиму це може статися. Також у будівлі розбиті старовинні вітражі.
На відбудову бібліотеки потрібно 128 млн грн.. Це піде на реставрацію вікон, книгосховищ, фасаду будівлі та роялю. Також 8 млн грн з цих коштів витратять на проведення науково-проєктних робіт, що визначать повний обсяг робіт необхідних задля відновлення будівлі.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2022 в 17:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство культури оголосило про збір коштів на реставрацію Харківської державної наукової бібліотеки ім. Короленка.".