В Изюме мужчина подорвался на мине: он в больнице

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил об очередном ЧП на деоккупированной территории Харьковщины — на сей раз в Изюме.

«Минная опасность в Харьковской области остается: вчера в Изюме на мине подорвался 69-летний мужчина, с травмами средней тяжести его госпитализировали в больницу», — написал Синегубов.

Напомним, в предыдущие сутки от мин пострадали два работника сельхозпредприятий. В полях на мины наехали трактор и комбайн. 37-летнего комбайнера с ранениями отправили в больницу, 45-летний тракторист погиб.

Кроме аграриев, часто жертвами взрывоопасных предметов становятся грибники — людям настоятельно не рекомендуют сейчас ходить в леса, даже на тех территориях, которые не были оккупированы. Российская армия на Харьковщине активно применяла дистанционное минирование и неоднократно обстреливала регион как обычными боеприпасами, так и минами замедленного действия.