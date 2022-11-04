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В Изюме мужчина подорвался на мине: он в больнице

Происшествия 09:28   04.11.2022
Алексей Наумов
В Изюме мужчина подорвался на мине: он в больнице

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил об очередном ЧП на деоккупированной территории Харьковщины — на сей раз в Изюме.

«Минная опасность в Харьковской области остается: вчера в Изюме на мине подорвался 69-летний мужчина, с травмами средней тяжести его госпитализировали в больницу», — написал Синегубов.

Напомним, в предыдущие сутки от мин пострадали два работника сельхозпредприятий. В полях на мины наехали трактор и комбайн. 37-летнего комбайнера с ранениями отправили в больницу, 45-летний тракторист погиб.

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    • Кроме аграриев, часто жертвами взрывоопасных предметов становятся грибники — людям настоятельно не рекомендуют сейчас ходить в леса, даже на тех территориях, которые не были оккупированы. Российская армия на Харьковщине активно применяла дистанционное минирование и неоднократно обстреливала регион как обычными боеприпасами, так и минами замедленного действия.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 ноября 2022 в 09:28;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил об очередном ЧП на деоккупированной территории Харьковщины — на сей раз в Изюме".