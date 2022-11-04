В Ізюмі чоловік підірвався на міні: він у лікарні

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про чергову НП на деокупованій території Харківщини – цього разу в Ізюмі.

“Мінна небезпека на Харківщині залишається: вчора в Ізюмі на міні підірвався 69-річний чоловік, з травмами середньої тяжкості його госпіталізували до лікарні”, – написав Синєгубов.

Нагадаємо, минулої доби від мін постраждали двоє працівників сільгосппідприємств. У полях на міни наїхали трактор та комбайн. 37-річного комбайнера із пораненнями відправили до лікарні, 45-річний тракторист загинув.

Окрім аграріїв, часто жертвами вибухонебезпечних предметів стають грибники – людям наполегливо не рекомендують зараз ходити до лісів, навіть на тих територіях, які не були окуповані. Російська армія на Харківщині активно застосовувала дистанційне мінування та неодноразово обстрілювала регіон як звичайними боєприпасами, так і мінами сповільненої дії.