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За добу на Харківщині 2 сільгосппрацівника підірвалися на мінах, 1 загинув

Події 08:46   03.11.2022
Оксана Горун
За добу на Харківщині 2 сільгосппрацівника підірвалися на мінах, 1 загинув

Підриви на мінах сталися в Чугуївському та Богодухівському районах під час робіт у полі.

“Вчора біля с. Олександрівка Богодухівського району в полі на міну наїхав комбайн. 37-річний комбайнер госпіталізований з пораненнями. Біля с. Гракове Чугуївського району на міні підірвався трактор. На жаль, 45-річний тракторист загинув”, – написав у телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він нагадав усім про підвищену мінну небезпеку в області, яка зберігається, незважаючи на цілодобову роботу піротехніків ДСНС. Так, лише минулої доби рятувальники розмінували 754 вибухонебезпечні предмети на Харківщині.

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    • Підриви на мінах були й минулої доби, причому відносно неподалік Харкова – постраждав чоловік у районі Липців.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • Ви читали новину: «За добу на Харківщині 2 сільгосппрацівника підірвалися на мінах, 1 загинув»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2022 в 08:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підриви на мінах сталися в Чугуївському та Богодухівському районах під час робіт у полі".