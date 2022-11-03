За добу на Харківщині 2 сільгосппрацівника підірвалися на мінах, 1 загинув

Підриви на мінах сталися в Чугуївському та Богодухівському районах під час робіт у полі.

“Вчора біля с. Олександрівка Богодухівського району в полі на міну наїхав комбайн. 37-річний комбайнер госпіталізований з пораненнями. Біля с. Гракове Чугуївського району на міні підірвався трактор. На жаль, 45-річний тракторист загинув”, – написав у телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він нагадав усім про підвищену мінну небезпеку в області, яка зберігається, незважаючи на цілодобову роботу піротехніків ДСНС. Так, лише минулої доби рятувальники розмінували 754 вибухонебезпечні предмети на Харківщині.

Підриви на мінах були й минулої доби, причому відносно неподалік Харкова – постраждав чоловік у районі Липців.