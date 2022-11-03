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За сутки на Харьковщине два сельхозработника подорвались на минах, один погиб

Происшествия 08:46   03.11.2022
Оксана Горун
За сутки на Харьковщине два сельхозработника подорвались на минах, один погиб

Подрывы на минах случились в Чугуевском и Богодуховском районах во время работ в поле.

«Вчера возле с. Александровка Богодуховского района в поле на мину наехал комбайн. 37-летний комбайнер госпитализирован с ранениями. Возле с. Граково Чугуевского района на мине взорвался трактор. К сожалению, 45-летний тракторист погиб», — написал в telegram  глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он напомнил всем о повышенной минной опасности в области, которая сохраняется, несмотря на круглосуточную работу пиротехников ГСЧС. Так, только за минувшие сутки спасатели разминировали  754 взрывоопасных предмета на Харьковщине.

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    • Подрывы на минах были и в прошедшие сутки, причем относительно недалеко от Харькова — пострадал мужчина в районе Липцев.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 ноября 2022 в 08:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подрывы на минах случились в Чугуевском и Богодуховском районах во время работ в поле".