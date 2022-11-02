Неподалеку от Харькова мужчина подорвался на мине

ЧП случилось возле деоккупированного в ходе осеннего контрнаступления села Липцы на севере от Харькова.

«Минная опасность остается высокой. Вчера возле села Липцы Харьковского района на мине подорвался и получил ранения 73-летний мужчина. Еще раз призываю всех к осторожности»,- написал в telegram 2 ноября глава ХОВА Олег Синегубов.

На днях подрыв на мине произошел в районе Казачьей Лопани, которую также освободили относительно недавно. Там пострадала пожилая женщина, выпасавшая коз. Кроме того, регулярно от мин и неразорвавшихся боеприпасов в регионе страдают отчаянные грибники. Несмотря на постоянные предупреждения ГСЧС, люди продолжают, рискуя жизнью, заниматься «тихой охотой».

При этом мин на территории области пока катастрофически много. Так, только за минувшие сутки подразделения ГСЧС обезвредили 1216 взрывоопасных предметов. Сейчас на помощь спасателям уже пришла уникальная техника — «комбайн, перемалывающий мины», Armtrac-400. Как он работает — в сюжете МГ «Объектив».