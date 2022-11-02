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Неподалеку от Харькова мужчина подорвался на мине

Происшествия 09:12   02.11.2022
Оксана Горун
Неподалеку от Харькова мужчина подорвался на мине

ЧП случилось возле деоккупированного в ходе осеннего контрнаступления села Липцы на севере от Харькова.

«Минная опасность остается высокой. Вчера возле села Липцы Харьковского района на мине подорвался и получил ранения 73-летний мужчина. Еще раз призываю всех к осторожности»,- написал в telegram 2 ноября глава ХОВА Олег Синегубов.

На днях подрыв на мине произошел в районе Казачьей Лопани, которую также освободили относительно недавно. Там пострадала пожилая женщина, выпасавшая коз. Кроме того, регулярно от мин и неразорвавшихся боеприпасов в регионе страдают отчаянные грибники. Несмотря на постоянные предупреждения ГСЧС, люди продолжают, рискуя жизнью, заниматься «тихой охотой».

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    • При этом мин на территории области пока катастрофически много. Так, только за минувшие сутки подразделения ГСЧС обезвредили 1216 взрывоопасных предметов. Сейчас на помощь спасателям уже пришла уникальная техника — «комбайн, перемалывающий мины», Armtrac-400. Как он работает — в сюжете МГ «Объектив».

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 09:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЧП случилось возле деоккупированного в ходе осеннего контрнаступления села Липцы на севере от Харькова".