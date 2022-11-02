Неподалік Харкова чоловік підірвався на міні

НП сталася біля деокупованого під час осіннього контрнаступу села Липці на півночі від Харкова.

“Мінна небезпека залишається високою. Учора біля села Липці Харківського району на міні підірвався і отримав поранення 73-річний чоловік. Ще раз закликаю всіх до обережності”, – написав у телеграм 2 листопада голова ХОВА Олег Синєгубов.

Днями підрив на міні стався в районі Козачої Лопані, яку також звільнили нещодавно. Там постраждала жінка похилого віку, яка випасала кіз. Крім того, регулярно від мін і боєприпасів, що не розірвалися, в регіоні страждають відчайдушні грибники. Незважаючи на постійні попередження ДСНС, люди продовжують, ризикуючи життям, займатися “тихим полюванням”.

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При цьому мін на території області поки що катастрофічно багато. Так, лише минулої доби підрозділи ДСНС знешкодили 1216 вибухонебезпечних предметів. Зараз на допомогу рятувальникам вже прийшла унікальна техніка – “комбайн, що перемелює міни”, Armtrac-400. Як він працює – в сюжеті МГ “Об’єктив”.