В деоккупированной Боровой строят временную переправу (видео)

Переправу обустраивают через реку Боровая в поселке. Мост здесь разрушили во время боевых действий.

Видео восстановительных работ опубликовала пресс-служба Боровской громады.

«Начались работы по строительству переправы через реку Боровая по улице Мира. Здесь будет обустроен временный объезд для автотранспорта рядом с разрушенным мостом», — отметили в Боровской громаде.

Также в Боровой в ближайшее время обещают восстановить подачу людям воды по графику. Не так давно в Боровское КВКП привезли новый генератор, который позволит запустить водяные насосы. Ранее к многоквартирным домам в Боровой воду подвозити бочками.

«В ближайшее время водоснабжение по графику будет возобновлено. Постоянную работу водопровода можно обеспечить только с восстановлением электроснабжения», — отметили в руководстве Боровского поссовета.