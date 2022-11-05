В деоккупированной Боровой строят временную переправу (видео)
Переправу обустраивают через реку Боровая в поселке. Мост здесь разрушили во время боевых действий.
Видео восстановительных работ опубликовала пресс-служба Боровской громады.
«Начались работы по строительству переправы через реку Боровая по улице Мира. Здесь будет обустроен временный объезд для автотранспорта рядом с разрушенным мостом», — отметили в Боровской громаде.
Также в Боровой в ближайшее время обещают восстановить подачу людям воды по графику. Не так давно в Боровское КВКП привезли новый генератор, который позволит запустить водяные насосы. Ранее к многоквартирным домам в Боровой воду подвозити бочками.
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«В ближайшее время водоснабжение по графику будет возобновлено. Постоянную работу водопровода можно обеспечить только с восстановлением электроснабжения», — отметили в руководстве Боровского поссовета.
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2022 в 16:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Переправу обустраивают через реку Боровая в поселке. Мост здесь разрушили во время боевых действий".