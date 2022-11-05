У деокупованій Боровій будують тимчасову переправу (відео)

Переправу облаштовують через річку Борова в селищі. Міст тут зруйнували під час бойових дій.

Відео відновлювальних робіт опублікувала пресслужба Борівської громади.

“Почалися роботи з будівництва переправи через річку Борова на вулиці Миру. Тут буде облаштовано тимчасовий об’їзд для автотранспорту поряд із зруйнованим мостом”, – зазначили в Борівській громаді.

Також у Боровій найближчим часом обіцяють відновити подачу людям води за графіком. Нещодавно в Борівське КВКП привезли новий генератор, який дозволить запустити водяні насоси. Раніше до багатоквартирних будинків у Боровій воду підвозили бочками.

“Найближчим часом водопостачання за графіком буде відновлено. Постійну роботу водопроводу можна забезпечити лише з відновленням електропостачання”, – зазначили у керівництві Борівської селищної ради.