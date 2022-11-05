У деокупованій Боровій будують тимчасову переправу (відео)
Переправу облаштовують через річку Борова в селищі. Міст тут зруйнували під час бойових дій.
Відео відновлювальних робіт опублікувала пресслужба Борівської громади.
“Почалися роботи з будівництва переправи через річку Борова на вулиці Миру. Тут буде облаштовано тимчасовий об’їзд для автотранспорту поряд із зруйнованим мостом”, – зазначили в Борівській громаді.
Також у Боровій найближчим часом обіцяють відновити подачу людям води за графіком. Нещодавно в Борівське КВКП привезли новий генератор, який дозволить запустити водяні насоси. Раніше до багатоквартирних будинків у Боровій воду підвозили бочками.
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“Найближчим часом водопостачання за графіком буде відновлено. Постійну роботу водопроводу можна забезпечити лише з відновленням електропостачання”, – зазначили у керівництві Борівської селищної ради.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2022 в 16:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Переправу облаштовують через річку Борова в селищі. Міст тут зруйнували під час бойових дій".