Синегубов: В Харьковской области раненых от обстрелов за прошедшие сутки нет

В течение суток враг продолжал обстреливать территорий Купянского, Харьковского и Чугуевского районов, прилегающих к линии столкновения и границы с рф, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«В минувшие сутки случаев ранения гражданских в результате вражеских обстрелов не зафиксировано. В Волчанске за медицинской помощью обратилась 58-летняя женщина, получившая ранения накануне», — отметил Синегубов.

На линии столкновения наши военные продолжают оказывать эффективное сопротивление оккупантам. Враг пытался идти в наступление в районе населенного пункта Зыбино Чугуевского района, но под огнем наших защитников отступил с потерями.