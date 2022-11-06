Live
  • Воскресенье 06.11.2022
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

Синегубов: В Харьковской области раненых от обстрелов за прошедшие сутки нет

Общество 09:10   06.11.2022
Оксана Якушко
Синегубов: В Харьковской области раненых от обстрелов за прошедшие сутки нет

В течение суток враг продолжал обстреливать территорий Купянского, Харьковского и Чугуевского районов, прилегающих к линии столкновения и границы с рф, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«В минувшие сутки случаев ранения гражданских в результате вражеских обстрелов не зафиксировано. В Волчанске за медицинской помощью обратилась 58-летняя женщина, получившая ранения накануне», — отметил Синегубов.

На линии столкновения наши военные продолжают оказывать эффективное сопротивление оккупантам. Враг пытался идти в наступление в районе населенного пункта Зыбино Чугуевского района, но под огнем наших защитников отступил с потерями.

Читайте также: Синегубов сообщил об утреннем обстреле Харьковщины: ранены пять человек

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

21:46
На Харьковщине к зиме готовят более 400 пунктов обогрева — Синегубов
21:33
Житель Харьковщины отдал полицейским ящик боеприпасов
20:50
В Харьковской области с отоплением — почти 40% домов. Ситуация в городах
20:13
Еще одна педагог на Харьковщине погорела на «руководстве» при россиянах
19:40
Дома у депутата Харьковского облсовета Скоробагача провели обыск — СМИ

  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Синегубов: В Харьковской области раненых от обстрелов за прошедшие сутки нет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 6 ноября 2022 в 09:10;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток враг продолжал обстреливать территорий Купянского, Харьковского и Чугуевского районов, прилегающих к линии столкновения и границы с рф, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".