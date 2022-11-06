Синегубов: В Харьковской области раненых от обстрелов за прошедшие сутки нет
В течение суток враг продолжал обстреливать территорий Купянского, Харьковского и Чугуевского районов, прилегающих к линии столкновения и границы с рф, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«В минувшие сутки случаев ранения гражданских в результате вражеских обстрелов не зафиксировано. В Волчанске за медицинской помощью обратилась 58-летняя женщина, получившая ранения накануне», — отметил Синегубов.
На линии столкновения наши военные продолжают оказывать эффективное сопротивление оккупантам. Враг пытался идти в наступление в районе населенного пункта Зыбино Чугуевского района, но под огнем наших защитников отступил с потерями.
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2022 в 09:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток враг продолжал обстреливать территорий Купянского, Харьковского и Чугуевского районов, прилегающих к линии столкновения и границы с рф, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".