Live
  • Неділя 06.11.2022
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

Синєгубов: В Харківській області поранених від обстрілів минулої доби не було

Суспільство 09:10   06.11.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: В Харківській області поранених від обстрілів минулої доби не було

Протягом доби ворог продовжував обстрілювати територій Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів, що прилягають до лінії зіткнення та кордону з рф, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синегубов.

«Минулої доби випадків отримання цивільними поранень внаслідок ворожих обстрілів не зафіксовано. У Вовчанську по медичну допомогу звернулася 58-річна жінка, що отримала поранення напередодні», – зазначив Синєгубов.

На лінії зіткнення наші військові продовжують чинити ефективний спротив окупантам. Ворог намагався йти в наступ в районі населеного пункту Зибине Чугуївського району, але під вогнем наших захисників відступив з втратами.

Читайте також: Синегубов повідомив про ранковий обстріл Харківщини: поранено п’ятьох людей

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

21:46
На Харківщині до зими готують понад 400 пунктів обігріву – Синєгубов
21:33
Житель Харківщини віддав поліцейським ящик боєприпасів
20:50
У Харківській області з опаленням – майже 40% будинків. Ситуація в містах
20:13
Ще одна освітянка на Харківщині погоріла на “керівництві” при росіянах
19:40
Удома в депутата Харківської облради Скоробагача провели обшук – ЗМІ

  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Синєгубов: В Харківській області поранених від обстрілів минулої доби не було»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2022 в 09:10;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби ворог продовжував обстрілювати територій Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів, що прилягають до лінії зіткнення та кордону з рф, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синегубов.".