Синєгубов: В Харківській області поранених від обстрілів минулої доби не було
Протягом доби ворог продовжував обстрілювати територій Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів, що прилягають до лінії зіткнення та кордону з рф, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синегубов.
«Минулої доби випадків отримання цивільними поранень внаслідок ворожих обстрілів не зафіксовано. У Вовчанську по медичну допомогу звернулася 58-річна жінка, що отримала поранення напередодні», – зазначив Синєгубов.
На лінії зіткнення наші військові продовжують чинити ефективний спротив окупантам. Ворог намагався йти в наступ в районі населеного пункту Зибине Чугуївського району, але під вогнем наших захисників відступив з втратами.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2022 в 09:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби ворог продовжував обстрілювати територій Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів, що прилягають до лінії зіткнення та кордону з рф, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синегубов.".