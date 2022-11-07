На Харьковщине под обстрелами оказались 7 населенных пунктов — сводка Генштаба
По данным Генштаба ВСУ на 6:00 7 ноября, под вражескими ударами на Харьковщине оказались приграничные населенные пункты, в том числе Волчанск.
«Враг совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Волчанск, Стельмаховка, Берестово, Огурцово и Стрелечья», — сообщили в сводке Генштаба.
По территории Украины за минувшие сутки враг нанес 4 ракетных и 24 авиационных удара, а также произвел более 55 обстрелов из РСЗО. Пострадали 30 населенных пунктов, Харьковщина в этом списке не упомянута.
Кроме того, командование ВСУ подтвердило поражения противника за предыдущие дни.
Читайте также: Украинские войска продвинулись к востоку от района Купянска — ISW
«В населенном пункте Горловка Донецкой области нанесен удар по району сосредоточения техники врага. Уничтожены 5 боевых машин, еще 4 получили повреждения. В районе населенного пункта Майорск ежедневные потери врага составляют до 30 человек убитыми и более 120 ранеными разной степени тяжести. В населенном пункте Лисичанск нанесено поражение по подразделению батальона «Ахмат». Потери оккупантов составили более 30 убитыми и до 15 человек ранеными. Реальное количество погибших тщательно скрывается врагом», — отметили в Генштабе.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине под обстрелами оказались 7 населенных пунктов — сводка Генштаба»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 07:12;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Генштаба ВСУ на 6:00 7 ноября, под вражескими ударами на Харьковщине оказались приграничные населенные пункты, в том числе Волчанск".