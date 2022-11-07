На Харьковщине под обстрелами оказались 7 населенных пунктов — сводка Генштаба

По данным Генштаба ВСУ на 6:00 7 ноября, под вражескими ударами на Харьковщине оказались приграничные населенные пункты, в том числе Волчанск.

«Враг совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Волчанск, Стельмаховка, Берестово, Огурцово и Стрелечья», — сообщили в сводке Генштаба.

По территории Украины за минувшие сутки враг нанес 4 ракетных и 24 авиационных удара, а также произвел более 55 обстрелов из РСЗО. Пострадали 30 населенных пунктов, Харьковщина в этом списке не упомянута.

Кроме того, командование ВСУ подтвердило поражения противника за предыдущие дни.

«В населенном пункте Горловка Донецкой области нанесен удар по району сосредоточения техники врага. Уничтожены 5 боевых машин, еще 4 получили повреждения. В районе населенного пункта Майорск ежедневные потери врага составляют до 30 человек убитыми и более 120 ранеными разной степени тяжести. В населенном пункте Лисичанск нанесено поражение по подразделению батальона «Ахмат». Потери оккупантов составили более 30 убитыми и до 15 человек ранеными. Реальное количество погибших тщательно скрывается врагом», — отметили в Генштабе.