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На Харківщині під обстрілами опинилися 7 населених пунктів – зведення Генштабу

Події 07:12   07.11.2022
Алексей Наумов
На Харківщині під обстрілами опинилися 7 населених пунктів – зведення Генштабу

За даними Генштабу ЗСУ на 6:00 7 листопада, під ворожими ударами на Харківщині опинилися прикордонні населені пункти, зокрема Вовчанськ.

“Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямі – з танків і всього спектру артилерії в районах населених пунктів Новоселівське, М’ясожарівка, Вовчанськ, Стельмахівка, Берестове, Огірцеве та Стрілеча”, – повідомили у зведенні Генштабу.

По території України за минулу добу ворог завдав 4 ракетних та 24 авіаційних ударів, а також здійснив понад 55 обстрілів з РСЗВ. Постраждали 30 населених пунктів, Харківщину в цьому списку не згадано.

Крім того, командування ЗСУ підтвердило ураження противника за попередні дні.

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    • “У населеному пункті Горлівка Донецької області завдано удару по району зосередження техніки ворога. Знищено 5 бойових машин, ще 4 отримали пошкодження. У районі населеного пункту Майорськ щоденні втрати ворога становлять до 30 осіб убитими і понад 120 пораненими різного ступеня тяжкості. В населеному пункті Лисичанськ завдано ураження по підрозділу батальйону “Ахмат”. Втрати окупантів склали понад 30 вбитими та до 15 осіб пораненими. Реальна кількість загиблих ретельно приховується ворогом”, – зазначили в Генштабі.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 07:12;

    • Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Генштабу ЗСУ на 6:00 7 листопада, під ворожими ударами на Харківщині опинилися прикордонні населені пункти, зокрема Вовчанськ".