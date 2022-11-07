На Харківщині під обстрілами опинилися 7 населених пунктів – зведення Генштабу

За даними Генштабу ЗСУ на 6:00 7 листопада, під ворожими ударами на Харківщині опинилися прикордонні населені пункти, зокрема Вовчанськ.

“Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямі – з танків і всього спектру артилерії в районах населених пунктів Новоселівське, М’ясожарівка, Вовчанськ, Стельмахівка, Берестове, Огірцеве та Стрілеча”, – повідомили у зведенні Генштабу.

По території України за минулу добу ворог завдав 4 ракетних та 24 авіаційних ударів, а також здійснив понад 55 обстрілів з РСЗВ. Постраждали 30 населених пунктів, Харківщину в цьому списку не згадано.

Крім того, командування ЗСУ підтвердило ураження противника за попередні дні.

“У населеному пункті Горлівка Донецької області завдано удару по району зосередження техніки ворога. Знищено 5 бойових машин, ще 4 отримали пошкодження. У районі населеного пункту Майорськ щоденні втрати ворога становлять до 30 осіб убитими і понад 120 пораненими різного ступеня тяжкості. В населеному пункті Лисичанськ завдано ураження по підрозділу батальйону “Ахмат”. Втрати окупантів склали понад 30 вбитими та до 15 осіб пораненими. Реальна кількість загиблих ретельно приховується ворогом”, – зазначили в Генштабі.