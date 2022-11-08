Катера на суше и сгоревший лес: ТрО показала Оскольское водохранилище (видео)

От одного из самых популярных мест отдыха в Харьковской области остались только воспоминания. Сейчас Оскольское водохранилище больше на музей войны.

«Так сейчас выглядит Оскольское водохранилище. Оно почти полностью обмелело, катера и лодки стоят на суше. Убегая под давлением контрнаступления Вооруженных сил Украины московские орки взорвали шлюзы на дамбе. По этим кадрам хорошо видно, как выглядят отходы жизнедеятельности русского мира. Сплошная руина и издевательство не только над людьми, но и над матушкой природой», — прокомментировали опубликованное видео в пресс-службе Харьковского отдельного батальона теробороны.

Тероборонцы сообщили, что по берегам водохранилища и в окружающих его лесах повсюду — подбитая вражеская техника. Сами леса серьезно пострадали от боевых действий.

«Выгорели сотни квадратных километров леса, а уцелевшие заминированы оккупантами и представляют опасность для людей и животных», — отметили воины ТрО.

Сейчас неподалеку — на востоке защитники Харьковщины удерживают позиции и обустраиваются, готовясь к зиме.