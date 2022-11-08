Катери на суші та згорілий ліс: ТрО показала Оскільське водосховище (відео)

Від одного з найпопулярніших місць відпочинку на Харківщині залишилися лише спогади. Наразі Оскільське водосховище більше схоже на музей війни.

“Так зараз виглядає Оскільське водосховище. Воно майже повністю обміліло, катери та човни стоять на суші. Тікаючи під тиском контрнаступу Збройних сил України московські орки підірвали шлюзи на дамбі. По цим кадрам добре видно як виглядають відходи життєдіяльності руського міра. Суцільна руїна та знущання не тільки над людьми, а й над матінкою природою”, – прокоментували опубліковане відео в пресслужбі Харківського окремого батальйону тероборони.

Тероборонці повідомили, що на берегах водосховища та в навколишніх лісах всюди – підбита ворожа техніка. Самі ліси серйозно постраждали від бойових дій.

“Вигоріли сотні квадратних кілометрів лісу, а ті що вціліли заміновані окупантами, та становлять небезпеку для людей та тварин”, – зазначили воїни ТрО.

Нині неподалік – на сході – захисники Харківщини утримують позиції та облаштовуються, готуючись до зими.