8 месяцев без света: в село под Харьковом обещают вернуть цивилизацию

Село Безруки в Дергачевском районе осталось без света в первые дни полномасштабного вторжения — наступающие колонны оккупантов разрушили электросети.

Глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко на встрече с жителями села пообещал, что электричество здесь появится уже на следующей неделе. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в facebook.

«На этой неделе они тянут (электросети — Ред.) к Слатино. Надеемся, что на следующей неделе Безруки будут со светом – со слов начальника РЭСа. Мы этот вопрос контролируем. Лещенки – это тоже будет входить», — сказал Задоренко.

Отметим, что практически все время войны — около восьми месяцев — жители села Безруки, которое находится всего в 20-30 минутах езды от Харькова, живут в «каменном веке». Российская армия зашла в село в первый же день полномасштабного вторжения, однако оккупантов отсюда быстро выбили ВСУ. Тем не менее восстановить коммуникации долгое время не могли — работы необходимо было проводить на территориях, которые были оккупированы или же находились в «серой зоне». В итоге люди уже восемь месяцев живут без света.

«У многих в дома была заведена вода, во дворе — колонки с электронасосами, они, конечно же, перестали работать. Колодцы — далеко не везде, да и под обстрелами пробираться к ним было опасно. Так что были дни по началу, когда топили снег, чтобы добыть воду. Продукты тоже зарывали в снег, а летом, если выдавали «гуманитарку» в виде, к примеру, сырых куриных окорочков, сразу готовили и ели, пока не испортилось. Мобильные телефоны заряжали у тех соседей, у кого дома были генераторы или же солнечные панели — чтобы хотя бы оставаться на связи. Когда смогли ездить в Харьков — стали уже заряжать там, на работе», — поделились особенностями быта без света жители села.

Напомним, о том, что происходило в этот момент в соседней с Безруками оккупированной Цуповке, МГ «Объектив» рассказал житель села, вырвавшийся из оккупации.