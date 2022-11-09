8 місяців без світла: у село під Харковом обіцяють повернути цивілізацію

Село Безруки в Дергачівському районі залишилося без світла в перші дні повномасштабного вторгнення – колони окупантів, що наступають, зруйнували електромережі.

Голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко на зустрічі із жителями села пообіцяв, що електрика тут з’явиться вже наступного тижня. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

“Цього тижня вони тягнуть (електромережі – Ред.) до Слатиного. Сподіваємося, що наступного тижня Безруки будуть зі світлом – зі слів начальника РЕМу. Ми це питання контролюємо. Лещенки – це теж входитиме”, – сказав Задоренко.

Зазначимо, що практично весь час війни – близько восьми місяців – жителі села Безруки, яке знаходиться всього за 20-30 хвилин їзди від Харкова, живуть у “кам’яному віці”. Російська армія зайшла до села першого ж дня повномасштабного вторгнення, проте окупантів звідси швидко вибили ЗСУ. Проте відновити комунікації довгий час не могли – роботи необхідно було проводити на територіях, які були окуповані або перебували в “сірій зоні”. У результаті люди вже вісім місяців живуть без світла.

“У багатьох до будинків була заведена вода, у дворі – колонки з електронасосами, вони, звичайно ж, перестали працювати. Криниці – далеко не скрізь, та й під обстрілами пробиратися до них було небезпечно. Тож були дні на початку, коли топили сніг. Продукти теж заривали в сніг, а влітку, якщо видавали “гуманітарку” у вигляді, наприклад, сирих курячих стегенець, відразу готували та їли, поки не зіпсувалося. Мобільні телефони заряджали у тих сусідів, у кого вдома були генератори або ж сонячні панелі – щоб хоча б залишатися на зв’язку. Коли змогли їздити до Харкова – стали вже заряджати там, на роботі”, – поділилися особливостями побуту без світла мешканці села.

Нагадаємо, про те, що відбувалося в цей момент у сусідній з Безруками окупованій Цупівці, МГ “Об’єктив” розповів мешканець села, який вирвався з окупації.