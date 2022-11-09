ООН обещает помощь в обустройстве пунктов обогрева на Харьковщине — Синегубов

Координатор системы ООН в Украине Дениз Браун во время визита в Харьковскую область заверила, что поддержка региона будет продолжаться.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов по итогам встречи с Браун.

«Наши партнеры планируют в ближайшее время поставлять самое необходимое для того, чтобы пережить зимний период. В частности, все для обустройства пунктов обогрева», — написал Синегубов.

Во время встречи, по его словам, также отдельно остановились на координации миссии ООН с Советом волонтеров Харьковщины.