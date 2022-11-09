ООН обещает помощь в обустройстве пунктов обогрева на Харьковщине — Синегубов
Фото: ХОВА
Координатор системы ООН в Украине Дениз Браун во время визита в Харьковскую область заверила, что поддержка региона будет продолжаться.
Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов по итогам встречи с Браун.
«Наши партнеры планируют в ближайшее время поставлять самое необходимое для того, чтобы пережить зимний период. В частности, все для обустройства пунктов обогрева», — написал Синегубов.
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Во время встречи, по его словам, также отдельно остановились на координации миссии ООН с Советом волонтеров Харьковщины.
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 19:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Координатор системы ООН в Украине Дениз Браун во время визита в Харьковскую область заверила, что поддержка региона будет продолжаться.".