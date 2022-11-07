Как экономить на отоплении: советы харьковчанам
Министерство развития громад и территорий опубликовало советы украинцам, как экономить на отоплении дома или квартиры.
«Отопительный сезон в Украине начался в сверхсложных условиях. Поэтому этой зимой должны быть готовы ко всем вызовам. Ранее Минрегион предоставил рекомендации по подготовке квартир и домов к зимнему периоду. Сегодня предлагаем простые советы, которые помогут сохранить тепло в домах и уменьшить расходы на отопление», — пишет Минрегион.
Советы опубликовали на сайте Харьковской ОВА:
— уменьшите температуру отопления (если есть возможность регулировать отопление, поддерживайте температуру в помещении не более 18°C);
— выбирайте экономные средства обогрева (используйте кондиционер в режиме обогрева вместо газового отопления, если на улице выше 0°C);
— подготовьте окна (отрегулируйте фурнитуру окон, чтобы они плотно закрывались и не было сквозняка и т.д.);
— позаботьтесь об утеплении дверей (утеплите уплотнителем входные двери по периметру створок, если есть двойные входные двери, закрывайте обе);
— уменьшите теплопотери (держите открытыми батареи: отодвиньте мебель, поднимите шторы, снимите декоративные панели и т.д.);
— заботьтесь о тепле в подъезде и в доме.
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 19:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство развития громад и территорий опубликовало советы украинцам, как экономить на отоплении дома или квартиры.".