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Как экономить на отоплении: советы харьковчанам

Общество 19:18   07.11.2022
Елена Нагорная
Как экономить на отоплении: советы харьковчанам Фото: Минрегион

Министерство развития громад и территорий опубликовало советы украинцам, как экономить на отоплении дома или квартиры.

«Отопительный сезон в Украине начался в сверхсложных условиях. Поэтому этой зимой должны быть готовы ко всем вызовам. Ранее Минрегион предоставил рекомендации по подготовке квартир и домов к зимнему периоду. Сегодня предлагаем простые советы, которые помогут сохранить тепло в домах и уменьшить расходы на отопление», — пишет Минрегион.

Советы опубликовали на сайте Харьковской ОВА:

—  уменьшите температуру отопления (если есть возможность регулировать отопление, поддерживайте температуру в помещении не более 18°C);

— выбирайте экономные средства обогрева (используйте кондиционер в режиме обогрева вместо газового отопления, если на улице выше 0°C);

— подготовьте окна (отрегулируйте фурнитуру окон, чтобы они плотно закрывались и не было сквозняка и т.д.);

— позаботьтесь об утеплении дверей (утеплите уплотнителем входные двери по периметру створок, если есть двойные входные двери, закрывайте обе);

— уменьшите теплопотери (держите открытыми батареи: отодвиньте мебель, поднимите шторы, снимите декоративные панели и т.д.);

— заботьтесь о тепле в подъезде и в доме.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 ноября 2022 в 19:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство развития громад и территорий опубликовало советы украинцам, как экономить на отоплении дома или квартиры.".