Как экономить на отоплении: советы харьковчанам

Министерство развития громад и территорий опубликовало советы украинцам, как экономить на отоплении дома или квартиры.

«Отопительный сезон в Украине начался в сверхсложных условиях. Поэтому этой зимой должны быть готовы ко всем вызовам. Ранее Минрегион предоставил рекомендации по подготовке квартир и домов к зимнему периоду. Сегодня предлагаем простые советы, которые помогут сохранить тепло в домах и уменьшить расходы на отопление», — пишет Минрегион.

Советы опубликовали на сайте Харьковской ОВА:

— уменьшите температуру отопления (если есть возможность регулировать отопление, поддерживайте температуру в помещении не более 18°C);

— выбирайте экономные средства обогрева (используйте кондиционер в режиме обогрева вместо газового отопления, если на улице выше 0°C);

— подготовьте окна (отрегулируйте фурнитуру окон, чтобы они плотно закрывались и не было сквозняка и т.д.);

— позаботьтесь об утеплении дверей (утеплите уплотнителем входные двери по периметру створок, если есть двойные входные двери, закрывайте обе);

— уменьшите теплопотери (держите открытыми батареи: отодвиньте мебель, поднимите шторы, снимите декоративные панели и т.д.);

— заботьтесь о тепле в подъезде и в доме.