Як економити на опаленні: поради харків’янам
Міністерство розвитку громад та територій опублікувало поради українцям, як економити на опаленні будинку чи квартири.
“Опалювальний сезон в Україні розпочався в надскладних умовах. Тому цієї зими маємо бути готовими до усіх викликів. Раніше Мінрегіон надав рекомендації з підготовки квартир та будинків до зимового періоду. Сьогодні пропонуємо прості поради, які допоможуть зберегти тепло в оселях та зменшити витрати на опалення” , – пише Мінрегіон.
Поради опублікували на сайті Харківської ОВА:
– зменшіть температуру опалення (якщо можна регулювати опалення, підтримуйте температуру у приміщенні трохи більше 18°C);
– вибирайте економні засоби обігріву (використовуйте кондиціонер у режимі обігріву замість газового опалення, якщо на вулиці вище 0°C);
– підготуйте вікна (відрегулюйте фурнітуру вікон, щоб вони щільно закривалися та не було протягу тощо);
– подбайте про утеплення дверей (утепліть ущільнювачем вхідні двері по периметру стулок, якщо є подвійні вхідні двері, закривайте обидві);
– зменшіть тепловтрати (тримайте відкритими батареї: відсуньте меблі, підніміть штори, зніміть декоративні панелі тощо);
– дбайте про тепло в під’їзді та в будинку.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2022 в 19:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство розвитку громад та територій опублікувало поради українцям, як економити на опаленні будинку чи квартири.".