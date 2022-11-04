У Харківській області з опаленням – майже 40% будинків. Ситуація в містах

Станом на 7:00 4 листопада в регіоні, включно із Харковом, теплоносій подавався до 2917 будинків (це 38,6% від усіх домів).

Про це МГ “Об’єктив” повідомили у пресслужбі ОВА з посиланням на директора департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Сергія Магдисюка.

Вранці 3 листопада з опаленням були 2172 дитсадки (82,8%), 202 заклади загальної середньої освіти (80,8%) та 172 заклади охорони здоров’я (97,2%). В області було запущено 345 котелень із запланованих 536 (64,4%).

На 100% опалюються 7 громад регіону, серед яких: Валківська (8 будинків), Солоницівська (58 будинків), Зміївська (28 будинків), Новопокровська (10 будинків), Малинівська (12 будинків), Пісочинська (74 будинки), Лозівська (178) будинків).

Ситуація у містах регіону, за даними Магдисюка:

Вовчанськ. Існує проблема з опаленням через припинення газопостачання 17 котелень. Усі котельні можуть працювати на альтернативних видах палива (пелети). Станом на 3 листопада у зв’язку з обмеженою кількістю запасу пелетів та неналагодженою логістикою по цьому виду палива у громаду працює лише одна котельня, яка опалює лікарню. Через постійні обстріли населення масово виїжджає. Із огляду на це керівництво громади вирішує питання доцільності підключення житлових будинків до централізованого опалення.

Куп’янськ. Газопостачання відновлено. Котельні громади не постраждали від бойових дій, але їхнє підключення стримується через неповне відновлення електропостачання (у Куп’янську світло є частково, а в селищах Куп’янськ-Вузловий та Ківшарівка підключення планується здійснити наступного тижня) та пошкодженням водопровідного колектора.

Ізюм. З 22 котелень розраховують підключити 9 (1 – на центральну районну лікарню, 8 – на 64 житлові будинки). 4 листопада планувалося запустити перші три, решту – після завершення необхідних ремонтів як самих котелень, так і житлових будинків. Серед проблемних питань – нестабільне електропостачання та необхідність підвезення води для підживлення котелень.

Балаклія. Найближчим часом планується підключення 6 котелень, які опалюють 106 житлових будинків. Міська рада ухвалила рішення, що котельні, які опалювали лише об’єкти соціальної сфери, цієї зими не підключатимуться.