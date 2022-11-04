В Харьковской области с отоплением — почти 40% домов. Ситуация в городах

По состоянию на 7:00 4 ноября в регионе, включая Харьков, теплоноситель подавался в 2917 домов (это 38,6% от всех домов).

Об этом МГ «Объектив» сообщили в пресс-службе ОВА со ссылкой на директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Сергея Магдысюка.

Утром 3 ноября с отоплением были 2172 детсада (82,8%), 202 учреждения общего среднего образования (80,8%) и 172 учреждений здравоохранения (97,2%). В области были запущены 345 котельных из запланированных 536 (64,4%).

На 100% отапливаются 7 громад региона, среди которых: Валковская (8 домов), Солоницевская (58 домов), Змиевская (28 домов), Новопокровская (10 домов), Малиновская (12 домов), Песочинская (74 дома), Лозовская (178 домов).

Ситуация в городах региона, по данным Магдысюка:

Волчанск. Существует проблема с отоплением в связи с прекращением газоснабжения 17 котельных. Все котельные могут работать на альтернативных видах топлива (пеллетах). По состоянию на 3 ноября в связи с ограниченным количеством запаса пеллетов и неналаженной логистикой по этому виду топлива в громаду работает только одна котельная, которая отапливает больницу. Из-за постоянных обстрелов население массово выезжает. Учитывая это, руководством громады решается вопрос целесообразности подключения жилых домов к централизованному отоплению.

Купянск. Газоснабжение восстановлено. Котельные громады не пострадали от боевых действий, но их подключение сдерживается из-за неполного восстановления электроснабжения (в Купянске свет есть частично, а в поселках Купянск-Узловой и Ковшаровка подключение планируется осуществить на следующей неделе) и повреждением водопроводного коллектора.

Изюм. Из 22 котельных планируется запустить 9 (1 — на центральную районную больницу, 8 — на 64 жилых дома). 4 ноября планировалось включить первые три котельные, остальные будут запускать после завершения необходимых ремонтов как самих котельных, так и жилых домов. Среди проблемных вопросов — нестабильное электроснабжение и необходимость подвоза воды для подпитки котельных.

Балаклея. В ближайшее время планируется подключение 6 котельных, которые отапливают 106 жилых домов. Горсовет принял решение, что котельные, которые отапливали только объекты социальной сферы, этой зимой подключаться не будут.