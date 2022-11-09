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ООН обіцяє допомогу в облаштуванні пунктів обігріву на Харківщині – Синєгубов

Суспільство 19:15   09.11.2022
Елена Нагорная
ООН обіцяє допомогу в облаштуванні пунктів обігріву на Харківщині – Синєгубов

Координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун під час візиту в Харківську область запевнила, що підтримка регіону продовжуватиметься.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов за підсумками зустрічі з Браун.

“Наші партнери планують найближчим часом постачати найнеобхідніше для того, аби пережити зимовий період. Зокрема, все для облаштування пунктів обігріву”, – написав Синегубов.

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Під час зустрічі, за його словами, також окремо зупинилися на координації місії ООН із Радою волонтерів Харківщини.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 19:15;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун під час візиту в Харківську область запевнила, що підтримка регіону продовжуватиметься.".