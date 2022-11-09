ООН обіцяє допомогу в облаштуванні пунктів обігріву на Харківщині – Синєгубов

Координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун під час візиту в Харківську область запевнила, що підтримка регіону продовжуватиметься.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов за підсумками зустрічі з Браун.

“Наші партнери планують найближчим часом постачати найнеобхідніше для того, аби пережити зимовий період. Зокрема, все для облаштування пунктів обігріву”, – написав Синегубов.

Під час зустрічі, за його словами, також окремо зупинилися на координації місії ООН із Радою волонтерів Харківщини.