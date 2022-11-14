Армия РФ вновь обстреляла Харьковщину ракетами — соцсети (видео)

Вечером 14 ноября в сторону Харьковской области вновь летели ракеты с территории РФ.

В 16:46 в регионе была объявлена воздушная тревога. Приблизительно в то же время наблюдатели начали сообщать в Telegram о запуске ракет с территории Белгородской области. Предварительно, было четыре вылета. По информации наблюдателей, все ракеты предварительно запустили в сторону Купянского района.

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Официальной информации на данный момент нет.