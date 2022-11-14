Армия РФ вновь обстреляла Харьковщину ракетами — соцсети (видео)
Фото: Вадим Беликов
Вечером 14 ноября в сторону Харьковской области вновь летели ракеты с территории РФ.
В 16:46 в регионе была объявлена воздушная тревога. Приблизительно в то же время наблюдатели начали сообщать в Telegram о запуске ракет с территории Белгородской области. Предварительно, было четыре вылета. По информации наблюдателей, все ракеты предварительно запустили в сторону Купянского района.
Видео — соцсети
Официальной информации на данный момент нет.
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2022 в 17:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 14 ноября в сторону Харьковской области вновь летели ракеты с территории РФ.".