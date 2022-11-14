Live
  • Понедельник 14.11.2022
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.7
    • 🟢

Армия РФ вновь обстреляла Харьковщину ракетами — соцсети (видео)

Происшествия 17:16   14.11.2022
Елена Нагорная
Армия РФ вновь обстреляла Харьковщину ракетами — соцсети (видео) Фото: Вадим Беликов

Вечером 14 ноября в сторону Харьковской области вновь летели ракеты с территории РФ.

В 16:46 в регионе была объявлена воздушная тревога. Приблизительно в то же время наблюдатели начали сообщать в Telegram о запуске ракет с территории Белгородской области. Предварительно, было четыре вылета. По информации наблюдателей, все ракеты предварительно запустили в сторону Купянского района.

Видео — соцсети

Официальной информации на данный момент нет.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

13:39
На Харьковщине россияне ударили 7 ракетами С-300 по школе, почте и магазинам
09:45
На Харьковщине возникли пожары в школе и котельной из-за обстрелов – ГСЧС
08:46
Синегубов: На Харьковщине двое людей пострадали из-за мин
07:47
Россияне обстреляли Харьков ракетами, а область – из минометов и артиллерии
00:17
Артобстрел Купянского района: пострадали мирные жители (фото)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Армия РФ вновь обстреляла Харьковщину ракетами — соцсети (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 14 ноября 2022 в 17:16;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 14 ноября в сторону Харьковской области вновь летели ракеты с территории РФ.".