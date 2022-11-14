Армія РФ знову обстріляла Харківщину ракетами – соцмережі (відео)
Увечері 14 листопада у бік Харківської області знов летіли ракети з території РФ.
О 16:46 у регіоні було оголошено повітряну тривогу. Приблизно в той же час спостерігачі почали повідомляти Telegram про запуск ракет з території Бєлгородської області. Попередньо, було чотири вильоти. За інформацією спостерігачів, усі ракети попередньо запустили у бік Куп’янського району.
Відео – соцмережі
Офіційної інформації наразі немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2022 в 17:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 14 листопада у бік Харківської області знов летіли ракети з території РФ.".