Армія РФ знову обстріляла Харківщину ракетами – соцмережі (відео)

Увечері 14 листопада у бік Харківської області знов летіли ракети з території РФ.

О 16:46 у регіоні було оголошено повітряну тривогу. Приблизно в той же час спостерігачі почали повідомляти Telegram про запуск ракет з території Бєлгородської області. Попередньо, було чотири вильоти. За інформацією спостерігачів, усі ракети попередньо запустили у бік Куп’янського району.

Відео – соцмережі

Офіційної інформації наразі немає.