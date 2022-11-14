Отключения света на Харьковщине во вторник. Информация Укрэнерго
Во вторник, 15 ноября, в Харьковской области продолжат отключать свет по графику.
С 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях, сообщают в Укрэнерго.
В других областях Украины отключения не прогнозируются.
Председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий ранее сообщил, что на прошлой неделе россияне серьезно повредили один из ключевых энергообъектов, что повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остается сложной. Среди них — Харьковщина.
Напомним, в Харьковоблэнерго объяснили, чем отличаются графики почасовых и аварийных отключений, а также ответили на другие основные вопросы жителей региона. Актуальный график с 14 по 20 ноября — смотрите здесь.
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2022 в 22:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 15 ноября, в Харьковской области продолжат отключать свет по графику.".