Відключення світла на Харківщині у вівторок. Інформація Укренерго

У вівторок, 15 листопада, на Харківщині продовжать вимикати світло за графіком.

З 00:00 до 01:00 та з 05:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях, повідомляють в Укренерго.

В інших регіонах відключення не прогнозується.

Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький раніше повідомив, що минулого тижня росіяни серйозно пошкодили один із ключових енергооб’єктів, що вплинуло на живлення низки областей, ситуація в яких поки що залишається складною. Серед них – Харківщина.

Нагадаємо, у Харківобленерго пояснили, чим відрізняються графіки погодинних та аварійних відключень, а також відповіли на інші основні питання мешканців регіону. Графік з 14 по 20 листопада – дивіться тут.