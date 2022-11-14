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Відключення світла на Харківщині у вівторок. Інформація Укренерго

Суспільство 22:17   14.11.2022
Олена Нагорна
Відключення світла на Харківщині у вівторок. Інформація Укренерго

У вівторок, 15 листопада, на Харківщині продовжать вимикати світло за графіком.

З 00:00 до 01:00 та з 05:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях, повідомляють в Укренерго.

В інших регіонах відключення не прогнозується.

Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький раніше повідомив, що минулого тижня росіяни серйозно пошкодили один із ключових енергооб’єктів, що вплинуло на живлення низки областей, ситуація в яких поки що залишається складною. Серед них – Харківщина.

Нагадаємо, у Харківобленерго пояснили, чим відрізняються графіки погодинних та аварійних відключень, а також відповіли на інші основні питання мешканців регіону. Графік з 14 по 20 листопада – дивіться тут.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2022 в 22:17;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 15 листопада, на Харківщині продовжать вимикати світло за графіком.".