Відключення світла на Харківщині у вівторок. Інформація Укренерго
У вівторок, 15 листопада, на Харківщині продовжать вимикати світло за графіком.
З 00:00 до 01:00 та з 05:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях, повідомляють в Укренерго.
В інших регіонах відключення не прогнозується.
Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький раніше повідомив, що минулого тижня росіяни серйозно пошкодили один із ключових енергооб’єктів, що вплинуло на живлення низки областей, ситуація в яких поки що залишається складною. Серед них – Харківщина.
Нагадаємо, у Харківобленерго пояснили, чим відрізняються графіки погодинних та аварійних відключень, а також відповіли на інші основні питання мешканців регіону. Графік з 14 по 20 листопада – дивіться тут.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2022 в 22:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 15 листопада, на Харківщині продовжать вимикати світло за графіком.".