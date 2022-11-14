Ситуація з електроенергією на Харківщині залишається складною – Укренерго
Минулого тижня росіяни серйозно пошкодили один із ключових об’єктів Укренерго, що вплинуло на живлення низки областей, ситуація в яких поки що залишається складною.
Про це голова правління Укренерго Володимир Кудрицький повідомив в етері національного телемарафону.
За його словами, йдеться про Київ, Київську, Чернігівську, Черкаську, Житомирську, Сумську, Харківську, Полтавську та Донецьку області, де застосовуються планові, а іноді й аварійні відключення.
“Київський та харківський енерговузли – це великі регіони споживання електроенергії, куди передається електроенергія з тих регіонів, де вона наразі виробляється. Але мережа у цих областях зазнала дуже важких пошкоджень і вона поступово відновлюється силами Укренерго та інших енергетичних компаній. Таких масштабних пошкоджень, які з 10 жовтня зазнала українська енергетика, не зазнавала жодна енергосистема. Тому говорити про їх повне усунення наразі не доводиться”, – зазначив Кудрицький.
Планові відключення у зазначених областях та в Києві, додав він, плануються ще деякий час, поки фахівці відновлюватимуть можливість передачі електроенергії з інших регіонів.
Раніше у Харківобленерго пояснили, чим відрізняються графіки погодинних та аварійних відключень, а також відповіли на інші основні питання мешканців регіону. Графік з 14 по 20 листопада – дивіться тут.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2022 в 19:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулого тижня росіяни серйозно пошкодили один із ключових об’єктів Укренерго, що вплинуло на живлення низки областей, ситуація в яких поки що залишається складною.".